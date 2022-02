In Oberösterreich vermisste Elfjährige in Wien aufgetaucht

Eine Elfjährige, die seit 11. Februar aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Kirchdorf an der Krems abgängig war, ist wohlbehalten wieder zurück. Das Mädchen wurde Mittwochabend nach einem entsprechenden Hinweis in Wien aufgegriffen. Es hatte sich in einer Wohnung aufgehalten - laut Polizei habe ihr eine Familie Unterschlupf für die Nacht angeboten.

Die Elfjährige wurde noch in der Nacht zurück in die Betreuungseinrichtung gebracht. Sie ist augenscheinlich wohlauf und war laut Polizei freiwillig bei der Familie, bei der sie gefunden wurde. Bereits vorher gekannt dürfte sie die Familie aber nicht haben. Wo sie sich die Tage zuvor aufgehalten hat, ist unklar.