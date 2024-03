Ida Pfeiffers Briefe in Buchform: „Ich hoffe, mein Fleisch ist ihnen zu alt“

„Sie war jedenfalls von Reisefieber und Wissensdurst getrieben“, sagt Habinger. Pfeiffer war bereits 44, als sie ihr Leben umkrempelte: „Ein Alter, in dem sich Frauen damals eher im Kreis ihrer Familie niederließen.“ Nicht so Pfeiffer: Da ihre Söhne erwachsen waren, hatte sie die Freiheit, die Welt zu erkunden.

Mit Humor und Ironie

Auch nicht die Unsitten der Mitreisenden, etwa das gemeine, rohe Benehmen eines jungen Engländers, der seine Erziehung in einem Pferdestall oder in einem noch edleren Orte empfangen haben muss.

Pfeiffer verfügte, das zeigen ihre Briefe, über Humor und Ironie. „Sie hat auch gerne kritisiert und so formuliert, wie man es von einer Biedermeierdame definitiv nicht erwarten würde“, sagt Habinger. In London etwa, so schrieb Pfeiffer, wolle sie um keinen Preis leben, keine Stadt war mir so lästig wie diese. Das steife Benehmen der höheren Klasse, das Teegepritschel und die garstige Witterung missfielen ihr. Über die Bewohner von Tiflis schrieb sie: Das gemeine Volk ist sehr roh, sie stehen an Gemütlichkeit der Bewohner weit hinter den meisten Völkern.