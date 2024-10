Hunderte Autos in Wien geknackt: Anklagen gegen 14-Jährige

Die Serie an Autoeinbrüchen im großen Stil begann im Frühjahr und riss auch über den Sommer nicht ab. Eine Jugendbande ging immer nach demselben Modus Operandi vor und schlug die Scheiben von parkenden Autos ein.

Die Einbruchsdiebstähle wurden vor allem in den Bezirken Donaustadt, Floridsdorf, Leopoldstadt, Brigittenau und Landstraße gemeldet.

Nun gibt es erste Anklagen gegen die Minderjährigen. Im Visier der Behörden stehen vier Burschen, drei von ihnen waren zum Tatzeitpunkt gerade einmal 14 Jahre alt, einer war 15. „Den Jugendlichen werden jeweils mehr als 60 Fakten vorgeworfen“, sagte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien.

Burschen vor Gericht

Die Jugendlichen brachen in die Autos ein und ließen Wertgegenstände aus den Fahrzeugen mitgehen. „Der Wert des Diebesguts übersteigt jedenfalls 5.000 Euro“, so die Behördensprecherin. Die Minderjährigen müssen sich nicht nur wegen Diebstahls verantworten: „Begleitdelikte wie Urkundenunterdrückungen und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und Bezahlung mit diesen Zahlungsmitteln sowie unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen sind ebenfalls in den Strafanträgen enthalten“, erklärt Bussek.