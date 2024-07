Einbruchsserie durch Autoknackerbande in Wien: Jugendliche festgenommen

Fünf Verdächtige im Alter von zwölf bis 14 Jahren sollen für zahlreiche Pkw-Einbrüche in den Bezirken Donaustadt, Floridsdorf und Leopoldstadt verantwortlich sein, wie die Landespolizeidirektion einen "Wien heute"-Bericht bestätigte.

Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft . Weitere Details zur Identität der fünf ausgeforschten Verdächtigen, zum Tatzeitraum sowie zur Zahl der Delikte wollte die Polizei auf APA-Anfrage am Mittwoch aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht bekanntgeben. "

Erst Ende April hatte die Polizei auf einer Pressekonferenz die Klärung einer Serie von 500 Straftaten (350 davon Pkw-Einbrüche) durch 24 Mitglieder einer Jugendbande im Alter von zwölf bis 17 Jahren bekanntgegeben. Die Polizei ging in diesem Zusammenhang von einer Schadenssumme von 300.000 Euro aus.

Polizei sind Hände gebunden

Besonders die strafunmündigen Mitglieder der Bande - also Jugendliche unter 14 Jahren - bereiteten den Behörden immer wieder Probleme bei der Verfolgung von Straftaten, wie es damals auf dem Medientermin eingeräumt worden war. "Wir können sie festnehmen bzw. anhalten. Sie werden dann kurz befragt und den Eltern oder in den meisten Fällen den Jugendeinrichtungen übergeben", sagte Martin Bencza, stellvertretender Leiter der Außenstelle West des LKA am 30. April im Zuge der Pressekonferenz. Regelmäßig käme es daraufhin zu neuen Delikten.