Einbruchsserie in Wien: Jetzt fürchten Taxifahrer um ihre Existenz

Die Sorge, Opfer der Jugendbande zu werden, die seit vergangenem Herbst Taxis in Wien und NÖ knackt, kennt nicht nur Buzluk . Die Bande besteht laut Polizei aus 24 Kindern und Jugendlichen, die durch hunderte Einbrüche in Autos sowie Sachbeschädigungen mittlerweile einen Schaden von rund 300.000 Euro verursacht haben.

Mit Nothammer Scheibe einschlagen Mit Nothämmer schlugen die Verdächtigen in den meisten Fällen die kleine Scheibe von Taxis ein, öffneten die Türe von innen und nahmen Wertgegenstände wie Geldtasche, Kopfhörer, Parfums oder Brillen an sich. Die Polizei konnte die Verdächtigen zwar ausfindig machen, bei den strafunmündigen Kindern sind der Exekutive aber die Hände gebunden, die Einbrüche könnten weitergehen, hieß es von Ermittlern. Und tatsächlich: Die Serie reißt nicht ab. Erst am Wochenende schlugen die Täter in Liesing und Floridsdorf erneut zu.

© Stephanie Angerer Hakan İlarslan fährt selbst Taxi und dokumentiert Einbrüche seiner Kollegen. © Ahmed Bayar Ahmed Bayar wünscht sich mehr Unterstützung von der Polizei. © Hakan İlarslan Erst am Wochenende wurden Taxis in Liesing und Floridsdorf geknackt.

"Der Schaden, den die Täter verursachen, ist dabei viel größer als der Wert der Gegenstände, die sie stehlen", sagt Buzluk. Früher kostete die kleine Dreiecksscheibe rund 35 Euro, mittlerweile werden Preise von über 100 Euro verlangt, berichtet der 29-Jährige. Zudem fallen Lieferzeiten von mehreren Wochen an, teilweise dauert es bis zu einem Monat. Lange Wartezeiten für Scheiben Eine Zeit, in der das Taxi steht - und der Fahrer um die Arbeitszeit umfällt. "Bei mir ist so für Ersatzteile und Arbeitszeit ein Schaden von rund 400 Euro entstanden", berichtet Hakan İlarslan, der ebenfalls Taxi fährt. Er kennt auch Fälle, in denen die Lenker in ihrer Not die Scheibe notdürftig zugeklebt und weitergefahren sind. "Manche montieren auch das Taxi-Schild ab, wenn sie Pause machen, und hoffen, dass ihrem Auto dadurch nichts passiert."

Die Einbrüche passieren nicht nur nachts, sondern auch am helllichten Tag. So wie bei Mücahit Buzluk. "Ich war in meiner Mittagspause 20 Minuten bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Genau in der Zeit haben sie zugeschlagen", berichtet der 29-Jährige. Im Stich gelassen Die Polizei berichtete in einer Pressekonferenz vor zwei Wochen, dass die Verdächtigen bereits ausgeforscht werden konnten, die Einbrüche reißen aber nicht ab. In der Branche fühle man sich von der Exekutive teilweise im Stich gelassen. "Wir sagen den Polizisten genau, welche Straßen Hotspots für die Bande sind, halten alles auf Fotos und Videos fest. Ich verstehe nicht, wieso man dort nicht verstärkt kontrolliert. Wir wären auch bereit, ein paar unserer Autos zu opfern, damit man sie damit quasi anlocken und dann schnappen kann", schildert Taxifahrer Ahmed Bayar.

Der 30-jährige Ingenieur gründete vor sechs Monaten ein Taxi-Unternehmen. Derzeit ist er auf der Suche nach einem Fahrer. "Aufgrund der aktuellen Situation suche ich jemanden, der einen Parkplatz in der Garage oder im Innenhof hat. Das ist zwar völlig absurd, aber es geht nicht anders", so der 30-Jährige. Senkung der Strafmündigkeit Falls die Einbruchsserie weitergehe, kann sich Bayar auch gesetzliche Änderungen vorstellen, was die Senkung der Strafmündigkeit von Kindern bzw. Jugendlichen betrifft. "Wenn die Kinder wissen, dass sie nicht strafbar sind, motiviert sie das ja immer weiter."