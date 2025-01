Glückssträhne vorbei: Hütchenspieler wegen Betrugs verurteilt

Doch am Mittwoch hat die Glückssträhne auch zwei der Hütchenspieler verlassen. Die Männer, ein 50-jähriger Kosovare und ein 44-jähriger Mazedonier, müssen sich in Wien vor Gericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Zumindest, was den Kosovaren betrifft. Wo sein ordentlicher Wohnsitz ist? "Jetzt im Knast", erklärt er. Schon zwei einschlägige Vorstrafen in Deutschland zählt der Richter. "Das kann nicht sein. Da war ich gar nicht in Deutschland", meint der Mann. Der Richter blendet die vielen dokumentierten Alias-Namen des Mannes ein. "Ich habe nie Alias geheißen", ist der Angeklagte verwirrt.