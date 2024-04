Hotel Sacher an Fernkälte angeschlossen: Kaltes Wasser in historischen Mauern

Vereinfacht erklärt: Eine Leitung bringt von der Fernkältezentrale am Stubenring rund fünf Grad kaltes Wasser, das dann wie bei einer Fußbodenheizung durch die Rohre fließt und so das Gebäude kühlt. Ein solches Rohr, von den Sacher-Patissiers aus Schokolade gefertigt, zieht nun im Roten Salon die Blicke auf sich.

Im Roten Salon des Hotel Sacher ist es angenehm kühl und duftet leicht nach Schokolade. Beides hat mit dem Thema des Pressegesprächs zu tun, zu dem am Mittwoch geladen wurde: Das Hotel Sacher wurde erfolgreich an die Fernkälte angeschlossen.

"Im innerstädtischen Bereich haben wir noch weitaus größeres vor", sagt Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft, Finanzen und Wiener Stadtwerke, bei der Präsentation. Wien nehme bei der Fernkälte eine Vorreiterrolle in Europa ein. Derzeit sind in Wien rund 200 Gebäude über 30 Kilometer Fernkälteleitungen an das Netz angeschlossen - bis 2030 soll die Kapazität von rund 200 Megawatt auf 370 Megawatt Kühlleistung fast verdoppelt werden. Damit könnte dann eine Fläche von 7,3 Quadratkilometern - so groß wie der Prater - gekühlt werden. 90 Millionen Euro sollen dafür bis 2027 in die umweltfreundliche Kühltechnologie investiert werden, so Strebl.

Schon heute werden unter anderem die Universität Wien, das AKH, Parlament und Rathaus, die Nationalbank und die Wiener Staatsoper mit Fernkälte gekühlt. Dazu kommen mehrere hundert Neubauwohnungen, etwa im Nordbahnviertel.