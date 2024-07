Gegen Wiener Problemhäuser: Grüne legen Antispekulationspaket vor

Von außen sieht das Zinshaus in der Rüdigergasse in Margareten eigentlich ganz schön aus. Innen bietet sich ein ganz anderes Bild. Es ist völlig heruntergekommen , nur noch zwei Wohnungen sind bewohnt. Einem der verbliebenen Mieter wurde gesagt, dass dort, wo sich sein Bad befindet, ein Lift eingebaut werden müsse. Die Wand zum Bad wurde eingerissen, das Bad ausgebaut. Und dann geschah - nichts. Die Baustelle steht still, von einem Lift ist nichts zu sehen. Seit Herbst letzten Jahres lebt der Mieter nun ohne Bad und Heizung. Reine Schikane, um auch noch die letzten Mieter loszuwerden.

"Wien bezeichnet sich gerne als Stadt des leistbaren Wohnraums", sagt die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer bei der Pressekonferenz der Wiener Grünen am Dienstag. "Es kann nicht sein, dass man Menschen in solchen Wohnungen leben lässt."

Spekulationshäuser in Wien

Denn das Haus in der Rüdigergasse ist nur ein Beispiel von vielen. Erst vor wenigen Tagen sorgte das sogenannte "Horrorhaus in Döbling" für Schlagzeilen, in dem bei einer Kontrolle eine vermisste 17-Jährige gefunden wurde. Bei einem Lokalaugenschein bot sich dem KURIER ein erschreckendes Bild: Strom und Gas sind abgestellt, in unbewohnten Wohnungen türmen sich Müll und Schutt, die verbliebenen Mieter werden von Ratten geplagt.

Bei diesen Häusern handelt es sich meist um Spekulationshäuser: Gründerzeithäuser mit Richtwertmieten. Die Eigentümer lassen sie bewusst verfallen, bis alle Mieter vergrault sind und das Haus entweder abgerissen oder teuer saniert werden kann. Wo früher leistbarer Wohnraum war, entstehen so teure Miet- oder Eigentumswohnungen.