Wie sich die Hitzewelle auf den Wasserverbrauch in Wien auswirkt

"Üblicherweise ist der Wasserverbrauch im Juni am höchsten", erklärt eine Sprecherin der MA 31. Denn in den Ferienmonaten Juli und August befinden sich weniger Menschen in der Stadt – trotz höherer Temperaturen liege der Wasserverbrauch in der Regel daher nicht über den Werten vom Juni.

Die Spitzenwerte

Um die Dimensionen einschätzen zu können: Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Wien liegt bei rund 390.000 Kubikmetern pro Tag. Am geringsten ist der Wasserverbrauch traditionell am 25. Dezember und am 1. Jänner: Da liegt er bei rund 300.000 Kubikmetern. An Spitzentagen im Sommer kann der Verbrauch aber auch schon einmal 530.000 Kubikmeter erreichen.