Hietzing: "Wenn Liesing das Pickerl einführt, ziehen wir Tags darauf nach"

Zurück zu Liesing: In Perchtoldsdorf gibt man sich ob der Einführung des Parkpickerls noch abwartend. Eine Herausforderung wird für Bürgermeister Martin Schuster eine Lösung in der Ketzergasse, deren eine Straßenseite zu Wien, die andere zu Niederösterreich gehört. "Gilt das Parkpickerl nur auf einer Seite, ist klar was passiert. Das ist dann ein Problem für die Anrainer", sagt er. Es brauche eine gemeinsame Lösung mit Wien.

Klosterneuburg bereitet sich vor

Ebenfalls an einer Lösung für Kurzparkzonen arbeitet man in Klosterneuburg. In Döbling, an das Klosterneuburg grenzt, wird im Juli das Parkpickerl eingeführt.