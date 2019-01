Liesing wünscht sich Teilzeitparkpickerl

Fünf von 23. So viele Bezirke sind in Wien nur mehr ohne Parkpickerl. Ab Juli werden es nur mehr vier sein - dann tritt auch die kostenpflichtige Parkraumbewirtschaftung in Döbling in Kraft.

Der Platz für Autopendlerinnen und -pendler wird damit immer kleiner.

Im Flächenbezirk Liesing bereitet die Pendlersituation Bezirksvorsteher Gerald Bischof ( SPÖ) mittlerweile Kopfzerbrechen. Wie der ORF berichtet, denkt der Bezirkschef über eine Teilzeit-Lösung nach. Einem flächendeckenden, ganztägigem Pickerl steht er weiterhin kritisch gegenüber, aber eine kürzere Regelung kann er sich vorstellen: „Beispielsweise von 9 bis 14 Uhr, um die Pendler draußen zuhalten, aber den Anrainerinnen und Anrainern die Möglichkeit zu geben, am Nachmittag unbegrenzt parken zu können“, sagt er.