Heute Urteil im Maurer-Prozess

Sigi Maurer wurde zum Opfer. Vor dem Richter im Landesgericht für Strafsachen in Wien sitzt sie heute, Dienstag, aber als Täterin. Die Ex-Grüne hatte eine sexistische Nachricht veröffentlicht, die sie bekam, kurz nachdem sie an einem Craftbeer-Shop in der Wiener Strozzigasse vorbei gegangen war. Die Nachricht wurde vom offiziellen Facebook-Konto des Lokals abgeschickt: "Du bist heute bei mir beim Geschäft vorbei gegangen und hast auf meinen Schwarz geguckt, als wolltest du ihn essen." Der zweite Teil der Nachricht ist noch derber. Maurer veröffentlichte die Nachricht - und wurde vom Betreiber wegen übler Nachrede verklagt.

Herr L., der Besitzer, streitet seit jeher ab, die Nachricht verfasst zu haben. Doch die Folgen waren gewaltig. Er wurde in sozialen Netzwerken geoutet, Passanten beschimpften ihn, er berichtet über Drohungen. Und er berichtet über einen unbekannten "älteren Herren mit schütterem Haar", der sich allein in seinem Shop aufgehalten haben soll und die Nachricht vom dort zugänglichen Computer verschickt haben könnte. Zeugen könnten das bestätigen. Doch diese seien im "roten Wien mundtot gemacht worden". Einer dieser Zeugen soll heute aussagen. Außerdem soll Herr L. seine Buchhaltung offen legen. Er hatte einen enormen Umsatzrückgang beklagt, fordert deshalb 20.000 Euro.

Dann steht einem Urteil des Richters Stefan Apostol nichts mehr im Wege.

Maurer beteuerte stets, keine rechtliche Handhabe gegen den Verfasser der Nachricht gehabt zu haben - deshalb veröffentlichte sie die "herrschenden schlechten Umgangsformen". "Der öffentliche Raum gehört allen. Nicht ich muss mich anpassen, sondern diejenigen, die pöbeln und gaffen."