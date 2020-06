Herr Figl fürchtet sich vor nichts

Dennoch legt sich Figl fest: "Mein Ziel ist klar. Ich will Erster werden", sagt der hochgewachsene Politiker. Allerdings plagt ihn ein ähnliches Problem wie seinen Parteichef Manfred Juraczka, wenn auch auf kleinerer Ebene. Markus Figl ist den meisten City-Bewohnern unbekannt. Wie er das ändern will? Mit persönlichem Kontakt, etwa bei Hausbesuchen. "Aber auch Veranstaltungen, wie etwa unserer City Lounge, wo wir Bürger zu Gesprächsrunden einladen", sagt Figl. Auch die Neuen Medien will er für sich nutzen: "Ich bin eine andere Generation als ältere Politiker. Deswegen arbeite ich mit Instrumenten meiner Generation. Ich nutzte etwa Facebook sehr stark, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten und über ihre Sorgen zu reden."

Sorgen haben die Bewohner des ersten Bezirks viele. Parkplatzmangel, fehlende Nahversorger, die Touristenmassen und die teuren Mieten in der Innenstadt. "Da müssen wir alles tun, damit sich die jungen Leute wohlfühlen und hier bleiben."

Themen denen sich auch Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel stets mit Leidenschaft angenommen hat. Stenzel schätze er als Europapolitikerin, aber auch als Politikerin in Wien, sagt Figl. Er traue sich aber zu, gegen Stenzel in den Ring zu steigen: "Wir leben in einer Demokratie. Da hat jeder das Recht, anzutreten – auch Ursula Stenzel."

Welche Folgen eine neue Liste haben kann, mussten die Grünen bei der Wien-Wahl 2010 bitter erfahren. Der damalige Bezirksvorsteher der Josefstadt, Heribert Rahdjian, wurde von den Grünen nicht mehr als Spitzenkandidat für die Wahl aufgestellt. Rahdjian trat daraufhin mit der eigenen Liste an; Bezirksvorsteherin wurde schlussendlich Veronika Mickel von der ÖVP. Ob Figl die Befürchtung hat, auch im internen Machtkampf zerrieben zu werden? "Ich fürchte mich grundsätzlich vor nichts", sagt Figl.

Die Furchtlosigkeit dürfte in der Familie liegen, ist doch Markus Figl der Großneffe von Ex-Bundeskanzler Leopold Figl. "Mein Vater ist damals auf dem Hof der Figls in Rust im Tullnerfeld aufgewachsen. Als der russische Staatschef Nikita Chruschtschow zu Verhandlungen in Rust zu Gast war, haben mein Vater und seine Geschwister Gedichte aufgesagt", erzählt Figl.

Mit Gedichten allein wird der erste Bezirk allerdings nicht zu erobern sein. Das weiß auch Figl.