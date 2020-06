Gerüchteküche um Stenzel

Nach der Abwahl von Ursula Stenzel blühen die Spekulationen. Hatte die 69-jährige Politikerin doch zuletzt mehrfach betont, weitermachen zu wollen.

Schon länger wird daher in Bezirkskreisen spekuliert, dass sie im Falle einer Niederlage im ÖVP-internen Machtkampf mit einer eigenen Liste antreten könnte. Stenzel selbst wollte am Mittwoch dazu nicht Stellung nehmen. Sie ließ über ihr Büro ausrichten, dass sie sich erst am Donnerstag zu ihrer Zukunft äußern wolle.

Dass sich im Bezirksvorstand alle(!) anwesenden ÖVP-Politiker für den neuen Spitzenkandidaten Markus Figl ausgesprochen haben, zeigt aber, wie sehr sich die Partei von Stenzel abgewandt hat.

Es ist die Abwahl einer Quereinsteigerin, die oft gegen die eigene Partei quergeschossen hat. Ihr Verhältnis zu Parteiobmann Manfred Jurazcka gilt als zerrüttet. Nach der Nationalratswahl 2013 kritisierte Stenzel ihren Parteiobmann scharf. "Der Stadtparteichef bringt keinen geraden Satz in einem TV-Interview raus", polterte Stenzel damals.