Neuer Bezirksvorsteher: "Die U5 wird Hernals nachhaltig verändern“

Peter Jagsch: Ilse Pfeffer hat zumir gesagt: Du brauchst auf alle Fälle Besonnenheit. Du musst vorsichtig sein, keine Ho-ruck-Antworten zu geben, die noch nicht wohl durchdacht sind.

Und gibt es etwas, das sie anders machen wollen?

Jeder Mensch ist anders. Ich bin gelernter Anlagenmonteur, Ilse Pfeffer studierte Psychologin. Daher haben wir einen unterschiedlichen Zugang zum Leben, aber wir haben uns alle in der Familie der Sozialdemokratie gefunden. Das ist das Schöne an der Bandbreite innerhalb der SPÖ: Man hat die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Bereichen und trotzdem arbeiten wir an denselben Zielen.

Was macht Sie als Politiker aus?

Mich treibt das Thema Arbeit sehr an. Mir ist wichtig, dass die Menschen eine Beschäftigung haben, von der sie leben können. Viele fragen etwa, warum kostet ein Projekt so viel? Aber Kosten sind ja umgelegt Entgelt für geleistete Arbeit. Das muss man auch berücksichtigen. Ohne zu sagen: Koste es, was es wolle. Das war ein anderer. (lacht)

Was sind die drängendsten politischen Aufgaben bis 2030?

Das wichtigste Thema ist die gemeinsame Planung der U5 mit Stadt und Wiener Linien. Das wird den Bezirk nachhaltig verändern.

Was kann der Bezirk da beeinflussen?

Es geht es um grundsätzliche Fragen wie: Wo könnte ein Zugang sein, wie soll der aussehen? In der Kalvarienberggasse soll ein Zugang südlich des Elterleinplatzes entstehen. Es war allen Bezirksparteien wichtig, auch dieser Seite des Bezirks einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Der nächste Schritt wird sein, sich gemeinsam die Oberflächengestaltung zu überlegen. Wie organisiert man den Individualverkehr, wenn die U-Bahn da ist? Aber auch: Wie organisiert man ihn während der Großbaustelle? Es wird eine große Herausforderung, die Verkehrsströme für alle Beteiligten verträglich zu lenken.