"Helli & Leo": Wo Diabetiker in Wien gern Eis für Hunde essen

Betrieben wird der Eissalon von Werner Helnwein, der unter anderem auch die Bar „Spelunke“ am Donaukanal betreibt; benannt ist er nach den Eltern des Gastronomen: aus Helene und Leopold wurde „Helli & Leo“. Das Eisgeschäft, in dem vorher eine Filiale der Confiserie Heindl untergebracht war, wurde von einem deutschen Illustrator händisch in Schwarz-Weiß ausgemalt. Der kleine Sitzbereich gleicht somit eher einem Comic als einem Café. „Das lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere bunten Eissorten. Außerdem wirkt diese Umgebung in einer Welt voller Reizüberflutung beruhigend“, sagt Standortleiter Dominik Edletitsch.