Bundesheer hilft am Jüdischen Friedhof

Es ist eine ungewöhnliche Adresse, an der für 32 Soldaten am Montag der Dienst beginnen wird: Schrottenbachgasse 3, 1180 Wien. Die Adresse des jüdischen Friedhofs in Währing.

Das österreichische Bundesheer wird eine Woche lang auf dem Gelände Unterstützungsleistungen anbieten. „Handwerkliche, manipulative Tätigkeiten“, heißt der offizielle Auftrag. Konkret bedeutet das: Die verwilderte, zugewachsene Ruhestätte wird von Gestrüpp befreit. Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat ein entsprechendes Ansuchen des Vereins „Rettet den Jüdischen Friedhof Währing“ angenommen.

Dieser Verein ist 2017 vom Unternehmer Günther W. Havranek und Ariel Muzicant, Ex-Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), gegründet worden.