Gestrüpp entfernen, Grabsteine sanieren: Verein nimmt sich Jüdischen Friedhofs an

Er geht vorbei an umgestürzten Granitgrabsteinen und verwitterten Sandsteingäbern. An Grabsteinen, die von umgekippten Bäumen entzwei geschlagen wurden, an anderen, die von wild emporwachsenden Eschen zur Seite geschoben oder von dichten Efeuranken und Brombeerstauden überwuchert worden sind.