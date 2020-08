Hebein prüft flächendeckende Tempo-30-Zone innerhalb des Gürtels

Sie verstehe schon, dass der Verkehrsbereich emotional diskutiert werde. "Als Politiker oder Politikerin kann es aber nicht darum gehen, irgendwelche schönen Bilder zu produzieren und beliebt zu sein. Wir haben keinen Beliebtheitswettbewerb, sondern es geht darum, Lösungen auf den Tisch zu legen und zu handeln", stellt Hebein klar. Gerade in Sachen Klimaschutz sei der Verkehrsbereich das "Sorgenkind".

Deshalb prüft die Ressortchefin derzeit weitere Maßnahmen zur Verkehrsreduktion in der Stadt. "Es wird überlegt, ob man nicht Tempo 30 innerhalb des Gürtels schaffen kann", sagt sie. Gemeint ist damit eine flächendeckende Einführung des Tempolimits: "Viele Bezirke innerhalb des Gürtels wünschen sich das, haben schon Beschlüsse in den Bezirken gefasst und wir schauen uns das jetzt genau an." Konkret geht es um die Bezirke 1 sowie 4 bis 9, heißt es in Hebeins Büro auf KURIER-Anfrage. Der Großteil der Straßen sei dort zwar schon Tempo 30, eine flächendeckende Regelung würde aber zu einer deutlichen Vereinfachung darstellen. Es würde nicht mehr jede einzelne Straße beschildert werden müssen, sondern nur mehr die Einfahren am Gürtel. Stattdessen würde man innerhalb des Gürtels nur mehr die Ausnahmen beschildern müssen, was zu einer deutlichen Verkleinerung des Schilderwalds führen könnte.

Nicht dabei ist sind vorerst der 2. und 3. Bezirk. Dem Vernehmen nach hätte sich die grün regierte Leopoldstadt auch gerne beteiligt. Der benachbarte Bezirk Landstraße hält aber nichts davon. Da beide Bezirke verkehrstechnisch eng verbunden sind, musste die Leopoldstadt klein beigeben.

Ausnahmen

Laut einem internen Papier, das dem KURIER vorliegt, soll Tempo 30 auf folgenden Straßen nicht gelten: Ring, Zweierlinie, Straße des 8. Mai, Universitätsstraße, Maria-Theresien-Straße, B221 (Innerengürtel und Heigenstädter Straße), B 227 (Lände, Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße), B1 (Lothringerstraße, Karlsplatz, Friedrichstraße, Linke Wienzeile, Rechte Wienzeile, Hamburger Straße), Operngasse. Auch die Straßenbahn soll von der Regelung ausgenommen werden.

"Autofreie Innenstadt"

Weniger Autos im Zentrum soll es schon bald durch das umstrittene neue Verkehrskonzept in der Inneren Stadt geben. Der Verordnungsentwurf liegt seit Dienstag vor und sieht ein generelles Einfahrverbot mit 16 Ausnahmen vor. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat zuletzt erneut offen gelassen, ob er der Regelung zustimmt. "Er hat gesagt, er will es sich in Ruhe anschauen. Das ist auch sein gutes Recht. Jetzt müssen wir abwarten, wie er sich entscheidet. Ich halte es für eine Frage der Vernunft, dass man diesen Schritt geht." Hebein strebt nach wie vor die Einführung vor der Wahl am 11. Oktober an.

City-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP), mit dem sich Hebein grundsätzlich auf die Regelung geeinigt hat, hat zudem Begleitmaßnahmen wie die Erhöhung des Anrainerparkens auf 30 Prozent in bestimmten Zonen und Ausnahmekontingente für Autofahrten, die Anrainer an Angehörige vergeben können, gefordert. Die 30-Prozent-Quote werde schrittweise kommen, verspricht Hebein nun. Ausnahmekontingente seien in der Form allerdings rechtlich nicht möglich.