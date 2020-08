Hauswand-Wahlkampf statt Häuser-Wahlkampf bei der SPÖ

In Zeiten, in denen klassischer Häuser-Wahlkampf aufgrund der Corona-Pandemie eher nicht so gut ankommen würde, setzt die SPÖ nun scheinbar auf das dem Zunächstliegende: den Hauswand-Wahlkampf.

Am Naschmarkt prangt etwa eine überdimensionale Botschaft an ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel im Stil einer Schul-Strafaufgabe. "Ich darf Wien nicht ermahnen. Ich darf Wien nicht beleidigen. Ich darf Wien nicht kleinreden. Ich darf Wien nicht schlechtmachen", ist in türkiser Schön-Schreibschrift unter dem Titel "Weil Wien leiwand' is" zu lesen.