Tier- und Artenschutz: Ganz unter dem Motto "Meer geht immer

Der 6. Bezirk hat einen neuen, exotischen Einwohner: Seine Vorfahren stammen aus Mexiko, er hat eine graue Haut und scheint immer ein wenig zu lächeln. Es ist ein Axolotl (zu Deutsch übrigens „Wassermonster“), der mit seinem engen Verwandten, dem Achoque , nun in ein Schaubecken im Haus des Meeres eingezogen ist.

Beide Tiere stammen ursprünglich aus einem Seengebiet nahe Mexiko-City, beide sind in der Natur jedoch vom Aussterben bedroht. Umso größer war die Freude im Haus des Meeres , als man Ende August verkünden konnte, dass man nach jahrelanger Zuchtarbeit endlich einen Axolotl sowie einen Achoque zeigen kann.

Im Haus des Meeres möchte man den Besuchern mit dem Anblick der Exoten Freude bereiten – aber auch darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Tiere in ihren Lebensräumen vom Aussterben bedroht sind.

Spielen und staunen

„Wichtig ist aber, nicht in Angst zu versinken“, betont Schreiner. Der Zugang sei vielmehr ein spielerischer: Es gibt etwa Kinderschminken, ein Tierquiz, man kann Tiersilhouetten raten oder auch Tierpräparate bestaunen und berühren.

Dazu kommen spezielle Events, etwa zu Halloween, am Welttag der Fische oder am Weltschildkrötentag. „Allein von Jänner bis April haben unsere Zoo-Pädagogen 341 Führungen durchgeführt. Und auch in den Ferien haben wir spezielle Programme angeboten“, fügt Schreiner hinzu.