Wie das Haus des Meeres neue Zielgruppen für den Artenschutz begeistert

Hintergrund der Aktion: Man möchte das Interesse an der Arbeit des Zoos und am Artenschutz wecken. Und zwar nicht trocken-belehrend, sondern humorvoll, nach dem Motto: Auch Spaß muss sein.

Dies sorgte Anfang August für Erstaunen bei so manchem Fahrgast der Linie U3, Bilder der Aktion gingen auch durch die Medien. Hinter den Taucherbrillen steckten Mitarbeiter des Haus des Meeres , die in voller Montur auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz waren.

Zwei Männer, bekleidet mit Taucheranzügen und Taucherbrillen – und das an einem Vormittag in der Wiener U-Bahn?

Wie sich zeigt, funktioniert die Taktik: Knapp 931.000 Besucher zählte das Haus des Meeres im Vorjahr – ein neuer Rekord. „Ich bin überzeugt, dass Zoos so beliebt sind wie noch nie“, sagt Kurator und Tierarzt Jeff Schreiner (übrigens einer der Männer hinter der eingangs erwähnten Taucherbrille). Schließlich interessieren sich immer mehr Menschen für Klima- und Umweltthemen: „Das Korallenriffsterben oder das Insektensterben gibt es nicht erst seit fünf Jahren. Aber früher lag der Fokus nicht so drauf“, sagt Schreiner.

Falsche Vorstellung

Freilich seien im Internet auch die Zoo-Kritiker „sehr laut“, so der Kurator. „Viele haben noch das Bild vom armen, verhaltensgestörten Tiger vor Augen, der im Käfig im Kreis läuft. Aber so wird in modernen wissenschaftlichen Zoos natürlich nicht gearbeitet.“ An erster Stelle stehe das Tierwohl.

Zurück etwa zum Beispiel der Kattas: Im Haus des Meeres können die Besucher Schippel, Luke, Max, Humpi, Cruella und Ursl kennenlernen. Experten erzählen über Leben und Sozialverhalten der Lemuren, dann dürfen sie auch gefüttert werden; selbstverständlich nur unter fachlicher Aufsicht. „Wir haben das genau studiert und gesehen, dass es für die Tiere keine negativen Beeinträchtigungen durch die Besuche gibt“, betont Schreiner.