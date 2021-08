Haus der Pensionsversicherungsanstalt wird generalsaniert

Das Gebäude der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Wien wird generalsaniert. Die Arbeiten sollen in etwa zwei Jahren beginnen und bis 2026 abgeschlossen werden. Dazu werden alle rund 1.300 in dem Haus beschäftigten Mitarbeiter abgesiedelt. Der Kostenrahmen liegt bei rund 170 Millionen Euro, wie Generaldirektor Winfried Pinggera im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Apa ankündigte.

Ende der Lebenszeit

Der an der Donau in den späten 1970er-Jahren errichtete Glaspalast ist in der Zwischenzeit "am Ende seiner Lebenszeit" angekommen, wie Pinggera es formulierte. Im Gegensatz zum früheren Gebäude des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, das vor einiger Jahren ebenfalls mit kompletter Absiedelung des Personals generalsaniert wurde, ist beim PVA-Hauptgebäude nun keine komplette Entkernung vorgesehen. Es gehe im wesentlichen um eine "Ertüchtigung der veralteten Technik". Das heißt, neben einer Fassadensanierung steht eine Erneuerung des Brandschutzes, aller Installationen und der Energietechnik an. Alleine bei den Energiekosten liege das Einsparungspotenzial bei einer Million Euro pro Jahr, erklärte Pinggera.