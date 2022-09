Europa-Premiere: Start für Harry-Potter-Ausstellung in Wien nun fix

Gezeigt wurde die Ausstellung zuvor bereits in Philadelphia, wo sie von Hunderttausenden Besuchern gesehen worden sein soll, heißt es in der Presseaussendung. "Nach dem großen Erfolg in Nordamerika freuen wir uns, nach Wien zu kommen, eine der kulturell bedeutendsten Städte Europas", sagte Tom Zaller, CEO von Imagine Exhibitions. Die Ausstellung wird weiterhin durch die ganze Welt touren und weitere Städte in Lateinamerika, Asien und Europa parallel erreichen.

Tickets für die Ausstellung gibt es offiziell ab 28. September um 10 Uhr. Für diejenigen, die Mitglied im Harry Potter Fan Club sind, besteht die Möglichkeit, die Karten bereits ab 25. September zu erhalten.

Mehr Infos zur Ausstellung gibt es hier.