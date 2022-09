Suchtgifthandel: Drei Festnahmen in Favoriten und Ottakring

Sie waren schon dran, an dem mutmaßlichen serbischen Suchtmittelhändler, die Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Aber am Donnerstag konnten sie den 23-Jährigen im Zuge der intensiven Ermittlungen auf frischer Tat betreten und in weiterer Folge in einer Wohnung festnehmen.

Dort waren noch zwei weitere Tatverd√§chtige (21 und 31 Jahre alt) anwesend. Die beiden serbischen Staatsangeh√∂rigen wurden ebenfalls festgenommen. Bei einer anschlie√üend durchgef√ľhrten Durchsuchung konnten insgesamt rund 350 Gramm Heroin, 3.500 Euro Bargeld sowie eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: