Hanfautomat geknackt: Polizei schnappt 21-Jährigen

Während Bankomaten oder Zigarettenautomaten ja schon länger Ziel Krimineller sind, hat sich in Wien nun ein 21-Jähriger an einem Hanfautomaten zu schaffen gemacht. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden deshalb am Montagvormittag alarmiert.

Der Österreicher soll das Vorhängeschloss des Automaten aufgebrochen und die darin gelagerten CBD-Produkte gestohlen haben.