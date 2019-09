Hanf-Brownies feiern Comeback dank "Gesetzeschaos"

"Ein für mich gänzlich nicht nachvollziehbarer Schritt der ehemaligen Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein", sagt Dominik Prousek, Eigentümer von Aida. Verboten wurde die Konsumation von CBD-angereicherten Lebensmitteln, doch CBD-Produkte bis hin zu Rauchwaren werden weiterhin österreichweit in eigenen Shops und sogar an Tankstellen verkauft.

Öle als Raumduft und in den Brownies

"Öle können weiterhin als Raumduft getarnt erworben und somit auch konsumiert werden. Also akzeptiert man, dass CBD gesundheitsschädigend geraucht wird, aber nicht in Speisen verzehrt werden darf? Auch die Kontrolle des Gesetzes dürfte weitgehend ausgeblieben sein, denn der Verkauf sämtlicher CBD-haltiger Substanzen floriert. Eine durch und durch österreichische Polit-Operette gipfelnd in einem Gesetzeschaos", sagt Prousek.

Anstatt die Pflanzen illegal in Reinform in den Brownies zu verarbeiten, benutzt man bei Aida nun einfach CBD-Öl.