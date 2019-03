Expertenbericht zu Cannabis: Alles Schall und Rauch?

Nach Vorlegen des Berichts im Gesundheitsausschuss am Dienstag wäre das Thema nun gegessen. Daniela Holzinger will aber eine sogenannte Nicht-Enderledigung beantragen. Der Gesundheitsausschuss tagt in diesen Minuten.

Befangene Experten?

Wichtig ist den Cannabis-Befürwortern vor allem, dass die Pflanzen in Reinform verkauft werden und Patienten nicht mehr auf künstlich hergestellte Medikamente zurückgreifen müssen. Der Bericht kommt zu dem Schluss: „Zu den Kosten von Hanfblüten stehen dem Hauptverband keine Daten zur Verfügung, Erfahrungen aus Deutschland deuten darauf hin, dass Blüten zu den teuersten Cannabinoid-Optionen gehören.“ Das will Daniela nicht so stehen lassen, denn die AGES zieht in Österreich Hanfblüten. Diese werden allerdings nach Deutschland an den Pharmakonzern Bionorica verkauft und daraus Arzneimittel hergestellt. JETZT glaubt zu wissen, dass die befragten Experten aber ein Naheverhältnis zu dem Pharmakonzern haben.