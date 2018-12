Aus für Hash-Brownies aus der Konditorei

Hartinger-Klein greift durch

Dass die FPÖ kein großer Fan jeglicher Belange rund um das Thema Cannabis ist, hat unter anderem schon Innenminister Herbert Kickl gezeigt, als er ein Verbot von Growshops ankündigte. Parteikollegin und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein zieht nun nach und will auch CBD stärker regulieren.

"Cannabinoid-haltige Extrakte, die zumeist als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht werden, zunehmend aber auch in Lebensmitteln wie beispielsweise Süßwaren oder Kuchen eingesetzt und angeboten werden, fallen unter die „Novel-Food“ (Neuartige Lebensmittel) Verordnung der EU und dürfen daher nicht in Verkehr gebracht werden", heißt es in einer Aussendung des Ministeriums vom Sonntag.