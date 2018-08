Pflanzenverbot: Regierung startet Kampf gegen Cannabis

Anders als bei gängigen starken Drogen müssen Cannabis-Konsumenten nicht unbedingt einen Dealer finden, sie können ihre Hanf-Pflanzen selbst züchten. Dutzende so genannte Grow-Shops in ganz Österreich bieten Samen und Stecklinge frei zum Verkauf an. Nach vorsichtigen Schätzungen werden allein im Raum Wien bis zu 300.000 Stecklinge pro Monat verkauft, sagt der Obmann der Arge Canna, Gerfried Düregger. Schätzungen, wie viele in ganz Österreich verkauft werden, gibt es nicht.

Genau da wird es aber heikel: Denn der Kauf ist grundsätzlich nur möglich, solange die Pflanze jung ist, und nicht den psychoaktiven Wirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol) produziert hat – und sich der Verkäufer versichert, dass der Käufer die Hanfpflanze nur als Zimmerpflanze verwendet, und keine Absicht hat, diese zu konsumieren (weder als Rauchware noch als Nahrungsmittel verarbeitet).