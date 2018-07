Studie: Cannabis bringt keine bessere Schmerzkontrolle

In den USA, Kanada und den Niederlanden sind chronische Schmerzzustände abseits einer Krebserkrankung der häufigste Grund für den Gebrauch von Cannabis als Medizin. Doch groß angelegte wissenschaftliche Studien dazu sind rar. Eine vor kurzem in der britischen Medizinfachzeitschrift The Lancet Public Health publizierte australische Langzeitstudie hat jetzt negative Resultate gezeigt.

Keine verringerte Schmerzintensität

"Personen, die Cannabis konsumierten, hatten stärkere Schmerzen und zeigten ein geringeres Maß an Eigenmanagement ihrer Schmerzen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass Cannabis die Schmerzintensität reduzierte oder einen Opioid-einsparenden Effekt hatte", schrieben Gabrielle Campbell vom Nationalen Drogen- und Alkohol-Forschungszentrum an der Universität von New South Wales in Sydney in Australien und ihre Co-Autoren. Die Studie wurde vom nationalen australischen Medizin-Forschungszentrum und von der australischen Regierung finanziert.

Im Zuge der Untersuchung wurde über vier Jahre hinweg der Cannabis-Gebrauch bei Patienten mit Schmerzzuständen ohne Krebserkrankung beobachtet, welche Opiate als Analgetika von ihren Ärzten verschrieben erhielten. An sich sollten Ärzte versuchen, bei solchen Patienten Opioide nur dann zur Schmerzstillung einzusetzen, wenn keine anderen Mittel ausreichen.