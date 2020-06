Handyparken boomt in Wien

Der Parkschein wird zum Auslaufmodell. Vor allem weil es immer schwieriger wird, die bunten Zettel zu ergattern. Viele Trafiken wurden in Wien zuletzt geschlossen, nur wenige wissen, dass man am U-Bahn-Ticketautomat auch Parkscheine kaufen kann.

Immer mehr Autofahrer setzen daher auf Handyparken. 24 Millionen Parkscheine wurden so im Vorjahr in Wien gelöst, das ist mehr als der Hälfte aller Parkscheine in der Stadt. Auch in anderen Städten wie St. Pölten, Wels oder Klagenfurt wird Handyparken eifrig genutzt. Eine Million Handyparker gibt es in Österreich, 810.000 in Wien. Seit der Einführung des Systems in Wien 2003 wurden bereits 100 Millionen Parkscheine via Handy gebucht.