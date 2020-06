200 Trafiken stehen vor dem Aus

Woher bekommt man eigentlich einen Parkschein, wenn die Trafiken bereits geschlossen haben? Also in der Mittagspause oder nach 18 Uhr? Eine Frage, die sich immer seltener stellt. Denn in Wien liegt der Anteil der Handyparker (siehe Geschichte oben) bereits bei knapp 50 Prozent.

Aber auch ohne Mobiltelefon ist es kein Problem, nach Geschäftsschluss zu Parkscheinen zu kommen. Denn die gibt es in sämtlichen Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen der Wiener Linien – sprich: in allen U-Bahn-Stationen, bei Tankstellen, ÖAMTC und ARBÖ sowie in vereinzelten Zigarettenautomaten – sofern der jeweils zuständige Trafikant den Aufwand auf sich nimmt, den Automat zu bestücken. Auskunft gibt die Homepage der Stadt Wien www.wien.gv.at.