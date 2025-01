"Hallo Mama!": WhatsApp-Betrüger verschickten 16.524 Nachrichten

Dahinter stecken internationale Tätergruppen , die mit dieser Masche sehr viel Geld verdienen. Ausgeforscht werden Täter selten. Doch am Donnerstag stehen zwei Beschuldigte in Wien vor Gericht.

Gebetsmühlenartig warnt die Polizei davor, auf diese Nachrichten zu antworten, geschweige denn den folgenden Bitten, Geld zu überweisen, Folge zu leisten. Dennoch fallen immer wieder Menschen darauf herein.

Es handelt sich um zwei junge Holländer. Allein zwischen 13. und 15. Mai des Vorjahres haben sie 16.524 Nachrichten an wildfremde Telefonnummern verschickt. Und sie hatten zumindest ein Mal Erfolg. Eine Frau überwies ihnen rund 5.500 Euro. "Ich hatte gerade eine Operation, war nicht ganz fit. Und zu dem Zeitpunkt hat meine Sohn eine Firma aufgebaut und mich tatsächlich hin und wieder um Geld gefragt", erzählt sie. Doch sie zahlte nicht an ihren Sohn, sondern an die Betrüger.