"Hallo Mama, ich habe ein neues Handy": Wiener geriet unschuldig vor Richter

" Hallo Mama, ich habe ein neues Handy! ": Diese WhatsApp-Nachricht von Betrügern hat wohl schon fast jeder bekommen. In der Vorwoche etwa die Frau des Richters, der am Montag die Verhandlung gegen einen 40-jährigen Wiener leitet.

Der arbeitslose Mann soll nicht einer jener Kriminellen sein, die diese Nachricht in Massen verschicken - und leichtgläubige Menschen so um ihr Geld bringen. Er soll, so die Staatsanwaltschaft, sein Konto für diese Machenschaften zur Verfügung gestellt haben. Der 40-Jähriger ist wegen Geldwäscherei angeklagt.