Hacker über Corona-Kampf: "Verdammt hoher Preis des Erfolgs"

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) und Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart über die Lehren aus der Pandemie.

KURIER: Zunächst eine Frage an Sie beide: Wie bewerten Sie die aktuelle Coronavirus-Situation?

Peter Hacker: Was die Epidemie als solches betrifft, haben wir uns einen riesengroßen Erfolg in ganz Österreich erarbeitet. Besonders in Wien hätten wir uns das nicht erwartet. Wir sind die Millionenstadt mit der geringsten Zahl an Betroffenen. Der Preis des Erfolges ist aber verdammt hoch. Ich mache mir große Sorgen um die Arbeitslosigkeit. Sie ist jetzt schon dramatisch, dabei ist der Höhepunkt noch nicht erreicht. Mich macht nervös, dass dieses Problem von der Regierung etwas kleingeredet wird.