Der 27-jährige Afghane leidet demzufolge an einer paranoiden Schizophrenie . Das äußert sich durch beständige, häufig paranoide Wahnvorstellungen , meist begleitet von akustischen Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen.

Viel mehr dürfte der Verdächtige mit seiner Situation in Österreich "sehr unglücklich" gewesen sein. "Zuletzt wollte der 27-Jährige in sein Heimatland zurückkehren, das Ticket für den Flug hatte er schon gebucht", sagte sein Anwalt Philipp Springer dem KURIER.

Eine neurologische Störung liege nicht vor, schreibt der Gerichtspsychiater Peter Hofmann in seinem Gutachten. Auch Alkohol und Drogen hätten nie eine Rolle im Leben von A. gespielt. Hinweise auf eine familiäre Belastung liegen ebenfalls nicht vor.

Soweit sollte es aber nicht kommen, am 23. Februar suchte der Mann ein Massage-Studio in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau auf. Dort soll er drei junge Frauen erstochen haben. Die Tat soll nur wenige Minuten gedauert haben.