Grundstücksdeal: Ludwig hat "volles Vertrauen" in Nevrivy

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) steht hinter dem Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ), gegen den wegen Korruptionsverdachts ermittelt wird. Das hat der Stadtchef am Dienstag in einer Pressekonferenz versichert. "Ich habe zu Herrn Bezirksvorsteher Nevrivy so lange Vertrauen, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde." Derzeit seien die Behörden am Zug.