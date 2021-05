Grünes Licht für neuen Wiener Ampelpärchen-Shop

Gemeinsam mit seinem Kreativ-Team habe er sich der Sache gleich angenommen. Lange gezögert habe er dabei nicht: „Die Ampelpärchen sind so etwas Großartiges und Wienerisches. Das ist eine der ikonischsten Sachen, die in den vergangenen Jahren in Wien umgesetzt wurde.“

159 Übergänge mit Pärchen

Die Ampeln, die hetero- und homosexuelle Paare zeigen, wurden beim Euro Vision Song Contest 2015 in Wien installiert und haben seither Kultstatus.

Ursprünglich waren sie nur für zwei Monate angedacht. Das enorme internationale Medienecho und die Nachahmung in anderen Städten wie London machten die Ampelpärchen aber zu einer Fixgröße.

Aktuell kann man in Wien bei 159 Übergängen dank Ampelpärchen sicher die Straße queren.

„Wenn der Shop ganz verschwunden wäre, wäre es zu schade gewesen“, so Radakovits. Denn es sei so wertvoll für die Stadt, dass Buntheit so gelebt werden kann. „Die Ampelpärchen zeigen, dass Liebe in jeder Form normal ist – und das auf eine spaßige Art.“