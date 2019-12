Ausverkauf: Ampelpärchen-Geschäft ist insolvent

Sie waren quasi die Maskottchen des Eurovisions Songcontest 2015 in Wien. Die homo- und heterosexuellen Ampelpärchen, die international für große Begeisterung sorgten. Und sie waren so erfolgreich, dass sie seit einigen Jahren auch in anderen europäischen Städten den Verkehr regulieren.

Auf der Erfolgswelle schwammen auch andere mit. Etwa der Ampelpärchen-Shop, der Fanartikel online und in der Otto-Bauer-Gasse im 6. Bezirk verkaufte. Im Angebot waren T-Shirts, Lampen, Stifte oder Häferl. Damit ist es aber bald vorbei. "Time to say goodbye" steht nun auf der Website des Unternehmens Ampelpärchen.rocks, wie der Standard online berichtet. Es bietet minus 50 Prozent auf alle Produkte.