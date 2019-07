Grüne wollen nun auch Tempo 30 auf dem Gürtel

Viele weiße Flecken gibt in Wien nicht mehr, wo man mit Tempo 50 unterwegs sein kann: Rechnet man die Hauptstraßen der Kategorie A und B weg (z. B. Gürtel, Kai) liegt der Anteil der Tempo-30-Zonen bei beachtlichen 82 Prozent. Nun wird, wie berichtet, Neubau der erste Wiener Bezirk, in dem flächendeckend Tempo 30 gilt.

Wobei: Flächendeckend ist ein klein wenig ungenau. Neben der Zweierlinie darf man auch künftig auf dem Neubaugürtel mit Tempo 50 fahren. So weit, so erwartbar: Ist doch der Gürtel eine der wichtigsten Durchzugsstraßen der Bundeshauptstadt.

Für die Wiener Grünen ist aber auch dies nicht in Stein gemeißelt. Schon vor Jahren forderte deren Umweltsprecher Rüdiger Maresch eine Tempo-30-Zone während der Nachtstunden am Gürtel. Dazu steht er auch heute noch: „Ich war unlängst in Oslo, wo es das schon gibt. Die Welt ist dort nicht untergegangen“, sagt er im KURIER-Talk auf schau TV. Maresch geht es vor allem um die nächtliche Lärmbelästigung, unter der die Anrainer zu leiden haben.