Grüne und Anrainer kämpfen gegen Innenhofverbauung

Wo jetzt in einer Halle im Innenhof noch Autos repariert werden, auf der Wiedner Hauptstraße Nummer 52, sollen bald schon Kurzzeit-Vermietungs-Apartments und eine Tiefgarage für 100 Autos entstehen.

Verkauft wurde der Standort von Mercedes Wiesenthal mit mehr als 5.000 Quadratmetern um 20,3 Millionen Euro bereits im Jahr 2020 an den Immobilienentwickler J&P. Erst jetzt wurde publik, dass dort 250 einzelne Hotel-Appartments entstehen sollen. Über diese Neuigkeit freuen sich am wenigsten die Anrainer.