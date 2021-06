Grüne stimmen Wiener Rechnungsabschluss für 2020 zu

In Wien diskutiert der Gemeinderat seit Montag den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020. Die insgesamt zweitägige Debatte über den Budgetvollzug ist üblicherweise Routine, stand heuer aber unter völlig veränderten Vorzeichen. Denn mit dem ursprünglichen Voranschlag hat das Resultat nur mehr wenig zu tun. Statt dem erwarteten ausgeglichenen Haushalt wird die Coronapandemie für ein Defizit von 1,1 Mrd. Euro sorgen - bei einem Budgetvolumen von 14,9 Mrd. Euro.

Überraschend ist der angekündigte Segen der Grünen für den rot-pinken Rechnungsabschluss. Man stimme zu, weil alle Parteien während der Krise zusammengehalten hätten, rechtfertigte der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus das Vorgehen. ÖVP und FPÖ werden dessen ungeachtet nicht mitziehen (siehe weiter unten).

Fünf Mal Finanzkrise

Die Auswirkungen des Coronavirus sind laut Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) fünf Mal stärker als jene der Finanzkrise 2008/2009. Die Steuereinnahmen gingen massiv zurück, die Bruttowertschöpfung Wiens brach um 6,2 Prozent ein. Sehr stark betroffen waren Branchen wie Tourismus oder auch Kultur- und Freizeitwirtschaft. Zugleich sanken auch die Ertragsanteile des Bundes. Die Steuerausfälle betrugen hier rund 780 Mio. Euro.

Zugleich wurden zahlreiche Corona-Hilfsmaßnahmen initiiert - im Ausmaß von rund 600 Mio. Euro. Hanke verwies heute zum Auftakt der Debatte unter anderem auf die wohl bekanntesten Vertreter des Pakets: den Gastro- und den Taxigutschein.

Eine Milliarde neue Schulden

Der Schuldenstand der Stadt ist deutlich gewachsen. 1,1 Mrd. Euro neue Schulden mussten aufgenommen werden. Insgesamt steht die Stadt nun - also mit Stand Dezember 2020 - mit 7,8 Mrd. Euro in der Kreide. Der Topf der Rücklagen wurde von 1,8 auf 1,9 Mrd. Euro vergrößert. Der Großteil der Ausgaben, nämlich knapp 50 Prozent des Gesamtbudgets, lag in jenen Bereichen, die während der Coronakrise besonders im Fokus standen: 2,5 Mrd. Euro flossen in die Gesundheit, 2,2 Mrd. Euro in Sozialmaßnahmen und 2,7 Mrd. Euro in die Bildung.

Von Seiten der Opposition setzte es Kritik, wobei hier anders als in den Vorjahren die Ablehnung nicht allumfassend war. Die Grünen werden den für Dienstag angesetzten Beschluss des Rechnungsabschluss mittragen, wie der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus ankündigte. Tatsächlich waren die Grünen fast das gesamte Jahr 2020 noch Regierungspartner der SPÖ. Die rot-pinke Koalition wurde erst im vergangenen November geschmiedet.