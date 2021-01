So drastisch sind die Auswirkungen von Covid auf das Budget

Die größten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es bei der Körperschaftsteuer mit etwa 3,1 Mrd. Euro (-32,5 %), der Umsatzsteuer 2,5 Mrd. Euro (-8,3 %), der veranlagten Einkommensteuer 1,9 Mrd. Euro (-39,5 %), der Lohnsteuer 1,2 Mrd. Euro (-4,3%) sowie der Mineralölsteuer 0,7 Mrd. Euro (-15,4 %). Nur wenige Abgaben wiesen 2020 Zuwächse gegenüber 2019 auf: die Tabaksteuer (+5 %), Versicherungssteuer (2,1%) und motorbezogene Versicherungssteuer (+3,1%).

Demgegenüber stehen Auszahlungen, von Jänner bis Dezember 2020 in Höhe von 96,1 Mrd. Euro. Sie sind damit um +17,2 Mrd. Euro bzw. +21,9 % höher als im Vorjahr. Ein bedeutender Teil an Mehrauszahlungen sei auf Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen. Beispielsweise waren im Berichtszeitraum 7,6 Mrd. Euro an Mehrauszahlungen im Bereich Arbeit, davon 5,5 Mrd. Euro für Kurzarbeit und 1,1 Mrd. Euro für das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe, notwendig.