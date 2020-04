Grüne fordern Smartphones für Wiener Pflichtschüler

Die Wiener Grünen wollen beim Regierungspartner SPÖ ein Corona-Unterstützungspaket für Pflichtschüler durchsetzen. 15 Millionen Euro soll es umfassen, erklärt Klubobmann David Ellensohn. Damit will er Kinder für das Lernen zu Hause mit Smartphones bzw. Laptops und Datenvolumen ausstatten.

„Viele Kinder haben nicht die nötigen Hilfsmittel, um mit Homeschooling zurechtzukommen“, so Ellensohn. Schon jetzt sei teils jeder fünfte Schüler für die Schule nicht mehr erreichbar. Kinder und Jugendliche, die nicht entsprechend ausgestattet seien und auch keine Hilfe von den Eltern bekämen, würden infolge der Schulschließungen „weiter abrutschen“, sagt der Grüne.

Um dem entgegenzuwirken, sollen alle Pflichtschüler, die keine Smartphones oder Laptops haben, mit solchen versorgt werden. Die Klassenvorstände könnten den Bedarf in ihren Klassen rasch erheben, abgewickelt werden soll die Bestellung bzw. Ausgabe über die Bildungsdirektion, meint Ellensohn. Damit niemand einfach so Gratis-Handys abstaube, müsse die Hardware am Ende des Schuljahres zurückgegeben werden.