Großer Terrorprozess in Wien: Heute kommen die ersten Angeklagten zu Wort

Bis jetzt kamen die Angeklagten im Alter von 22 bis 32 Jahren noch nicht zu Wort. "Viel haben Sie ja noch nicht gesagt. Das wird sich heute ändern", stellt auch der Vorsitzende Richter am Donnerstag Vormittag fest.

Dennoch: Es sind die ersten Schritte in einem Prozess, der wohl auf alle Fälle bis kommenden Februar dauern wird. Die Zuhörer sind - wie immer im Großen Schwurgerichtssaal - mit dem Problem der schlechten Akustik konfrontiert. Auch die Rechtsanwälte weisen schon zu Beginn darauf hin, dass der Angeklagte kaum zu verstehen ist.

Der Vermittler

Zuerst wird Adam M. (32) befragt. Er soll dem Attentäter die Waffen vermittelt haben. "Ich kannte Kujtim F. nicht. Aber gesehen habe ich ihn schon", sagt er. Er sollte "irgendjemanden" mit einem slowenischen Waffendealer bekannt machen. Über den Grund für den Kauf eines Schnellfeuergewehrs habe er sich keine Gedanken gemacht. "Sie müssen sich ja irgendwas denken", hakt der Richter nach.

"Der Attentäter kam zu mir. Er sagte mir, was er braucht - eine Kalaschnikow - und ich habe das dem Slowenen weitergesagt." Welchen Eindruck er von Kujtim F. gehabt habe? "Viele Muslime schauen so aus. Lange Haare. Normal angezogen."

Waffenübergabe

Die erste Waffenübergabe an Kujtim F. fand am 23. Juni 2020 statt. Der slowenische Waffendealer kam nach Wien. "Aber er wollte sich selbst nicht sehen lassen." Also habe Adam M. die Tasche mit der Waffe übergeben und ein Kuvert mit Geld (vermutlich 3.000 Euro) übergeben. "Ich wollte von diesem Geld nichts. Aber ich habe 500 Euro bekommen."

Bei einem anderen Mal wäre eine Pistole und Munition nach Wien gebracht und übergeben worden. Wieder habe Adam M. die Übergabe übernommen. Diesmal habe er kein Geld bekommen, sagt der Angeklagte.

Noch einmal beteuert er, sich keine Gedanken über den Grund für den Waffenkauf gemacht zu haben. "Sie übergeben einem Wildfremden eine Kalaschnikow, dann auch noch Munition und eine Pistole. Ihnen war es egal, was er damit macht", meint der Richter. "Nein, war es nicht", meint Adam M. Doch warum hat er nicht nachgefragt? "Das kann ich nicht beantworten. Aber das war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Leider kann ich das nicht rückgängig machen."

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.