Große Pläne für den Kärntner-Ring-Hof in der Wiener Innenstadt

In den kommenden Monaten wird der Kärntner-Ring-Hof, auch bekannt als Ringstraßengalerien, umgebaut. Das Gebäude, das im Besitz der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) ist, wird modernisiert. Somit soll der Standort im Herzen der Wiener Innenstadt in Zukunft noch "attraktiver" gestaltet werden, so die Eigentümer.

Im Februar 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Mitte 2024 beendet sein. "Mit der Neugestaltung des Kärntner-Ring-Hofes als stand-alone Immobilie schaffen wir bleibende Werte für unsere Mieterinnen und Mieter.", so Rene Unger, CFO von Zurich. Stand alone bedeutet: Durch den Umbau wird das Gebäude von den benachbarten Häusern baulich getrennt.

Neu gestaltet werden sollen die Ringstraßengalerien - das Einkaufszentrum im Untergeschoß, Erdgeschoß und 1. Stock des Gebäudes. Unter anderem werden "neue, attraktive Geschäftsflächen" geschaffen, indem die bisherigen Geschoße der Mall im Erdgeschoß und 1. Stock baulich getrennt werden.

Der Umbau soll für die Kunden laut der Zürich ein völlig neues Kauferlebnis bringen. Durch größere Schaufenster, Geschäftsflächen und einer neuen Fassadengestaltung soll es künftig ein helleres und freundlicheres Erscheinungsbild geben. "Nach 30 Jahren ist es Zeit, den Anforderungen an eine erfolgreiche, modernere City-Immobilie noch besser zu entsprechen.", erklärt Unger. Ab 2024 soll das Einkaufszentrum einen neuen Namen bekommen. Wie es heißen wird, steht noch nicht fest.