Ringstraßen-Galerien: Verkäufer klagen über fehlende Kunden

Zugeklebte Glasfronten, Abverkaufsschilder, Zettel mit Abschiedsworten.

Während es am Karlsplatz am Freitag ziemlich hektisch zugeht, sich Geschäftsleute durch fotografierende Touristengruppen zwängen und die ersten Passanten mit Einkaufssackerln aus der Kärntner Straße kommen, herrscht ein paar Meter weiter, in den Ringstraßen-Galerien, großteils Leere.