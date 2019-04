Viele Händler expandieren, Van Graaf zieht aus der SCS aus

Das deutsche Modehaus Van Graaf zieht aus der Shopping City Süd (SCS) aus und streicht damit in Österreich die Segel. Erst im März 2010 war der Hamburger Textilhändler in Vösendorf an den Start gegangen, was auch als Kampfansage gegen das Düsseldorfer Schwesterunternehmen Peek & Cloppenburg (P&C) zu verstehen war. Die beiden Firmenchefs, James und Harro Uwe Cloppenburg, rennen seit einem Familienstreit getrennt voneinander um das Leiberl im Modegeschäft.

Mit dem Auszug von Van Graaf werden in Österreichs größtem Shoppingcenter, der SCS, 7.000 Quadratmeter frei. Wie diese nachbesetzt werden, ist offen. Viele Filialisten gibt es nicht, die für so große Flächen in Frage kommen. Wahrscheinlicher ist, dass sich mehrere Händler den Platz teilen, ist zu hören.