Gratis-Binden und Tampons an neun Schulen in Wien

Im kommenden Schuljahr 2023/24 wird es an neun Schulen in Wien kostenlose Binden und Tampons geben. Das Projekt "Kostenlos Bluten" ist eines von 20 Siegerprojekten, die im Rahmen der Initiative "Dein Wien For Future" ausgewählt wurden. Im Vorfeld wurden Kinder und Jugendliche aufgerufen, ihre Ideen auf einer Online-Plattform einzubringen und abzustimmen.

